Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:46
https://ria.ru/20200529/1572153902.html
В Туве продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/150968/12/1509681211_0:32:3163:1811_1036x0_80_0_0_af3d11fc6023b6be0ff01b36d0ca76de.jpg
РИА Новости

В Туве продлили режим самоизоляции

08:46 29.05.2020
316
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКызыл
Кызыл
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кызыл. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Тувы продлили режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса в республике до конца июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.
Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта.
"Продлен до 30 июня", - сказала собеседница агентства.
По данным на 28 мая, в республике выявлены 942 случая заболевания COVID-19. Выписаны в связи с выздоровлением 127 пациентов. Зарегистрированы два летальных исхода.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010013
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ТываОбщество
Рекомендуем
Билборд с социальной рекламой на тему коронавируса
На Камчатке продлили ограничения из-за COVID-19 до 11 июня
Медик выходит из машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили более ста новых случаев COVID-19
Ослабление карантинного режима на Украине
Минздрав Украин изменит стратегию на вторую волну COVID-19
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму
В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
Вячеслав Володин
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае
Пустой офис
В МОТ спрогнозировали потерю более 300 миллионов рабочих ставок
Владивосток
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Медик у машины скорой помощи
В Хакасии выявили 32 новых случая COVID-19
Офис
В МОТ назвали меры безопасности в офисах для борьбы с COVID-19
Сотрудники пожарной службы тушат очаг возгорания
В новой Москве загорелся склад
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом
Лесной пожар
В России за сутки потушили 47 лесных пожаров
Машины скорой помощи
В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Власти объяснили введение ограничений в Якутске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния