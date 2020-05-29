В Туве продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта.

"Продлен до 30 июня", - сказала собеседница агентства.

По данным на 28 мая, в республике выявлены 942 случая заболевания COVID-19. Выписаны в связи с выздоровлением 127 пациентов. Зарегистрированы два летальных исхода.