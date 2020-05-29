В Туве продлили режим самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Власти Тувы продлили режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса в республике до конца июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.
Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта.
"Продлен до 30 июня", - сказала собеседница агентства.
По данным на 28 мая, в республике выявлены 942 случая заболевания COVID-19. Выписаны в связи с выздоровлением 127 пациентов. Зарегистрированы два летальных исхода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф