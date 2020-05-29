В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Крыму в нынешнем курортном сезоне не стоит рассчитывать на туристов из-за рубежа, считает глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"В этом году мы не рассчитываем на приезд иностранных туристов, учитывая ситуацию с пандемией в мире. Крым все последние годы ориентировался и делал ставку на отечественных туристов, в то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму", - сказал РИА Новости Черняк.
26 мая, 13:58АкцентыМертвый сезон? Каким будет туризм этим летомУсталость от самоизоляции, напряжение из-за новых условий работы, стресс от резких перемен в жизни вообще – весна выдалась тяжелой. Но близится лето и сезон отпусков, и многим хочется наконец выдохнуть и рвануть куда-нибудь подальше от карантинной рутины. Но вот удастся ли?
По его словам, для крымских курортов сейчас важно наладить туристический поток из других российских регионов, однако этот вопрос зависит от эпидемиологической ситуации в стране в целом.
"Есть вопросы, кто к нам поедет, с каких регионов и как к нам поедут", - подчеркнул Черняк.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня. Решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В 2019 году в Крыму отдохнули около 7,5 миллиона человек, львиная доля потока из-за рубежа пришлась на Украину - порядка 1,1 миллиона человек.
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