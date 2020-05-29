В Крыму не рассчитывают на приезд иностранных туристов в этом году

"В этом году мы не рассчитываем на приезд иностранных туристов, учитывая ситуацию с пандемией в мире. Крым все последние годы ориентировался и делал ставку на отечественных туристов, в то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму", - сказал РИА Новости Черняк.