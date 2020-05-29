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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:38
https://ria.ru/20200529/1572153714.html
В МОТ спрогнозировали потерю более 300 миллионов рабочих ставок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569362919_0:340:3038:2048_1036x0_80_0_0_7f4f64d9a3518742771bd1bd869033bd.jpg
РИА Новости

В МОТ спрогнозировали потерю более 300 миллионов рабочих ставок

08:38 29.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПустой офис
Пустой офис
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пустой офис. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более 300 миллионов полных рабочих ставок может потерять мировая экономика из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года, заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.
"Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе", - заявила она в интервью "Российской газете".
Офис
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При этом Кулаева подчеркнула, что это не означает потери работы для всех 305 миллионов человек: некоторые из них действительно потеряют рабочие места, а кто-то уйдет на неполную ставку, но сохранит работу.
"Наши оценки говорят, что это худший кризис в послевоенный период", - добавила она.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральная АзияВосточная ЕвропаМеждународная организация трудаЭкономика
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