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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:27
https://ria.ru/20200529/1572153677.html
На Камчатке продлили ограничения из-за COVID-19 до 11 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633094_0:306:3002:1994_1036x0_80_0_0_bc37b89adde80d92cede10efb9d238f4.jpg
РИА Новости

На Камчатке продлили ограничения из-за COVID-19 до 11 июня

08:37 29.05.2020 (обновлено: 09:27 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБилборд с социальной рекламой на тему коронавируса
Билборд с социальной рекламой на тему коронавируса
© РИА Новости / Илья Питалев
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Билборд с социальной рекламой на тему коронавируса. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Ограничительные меры, введённые на Камчатке из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлены до 11 июня включительно, сообщил журналистам врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции и масочный режим действуют на Камчатке до 31 мая включительно, но с некоторыми послаблениями. Власти разрешили открыться салонам красоты и небольшим непродовольственным магазинам, а также прогулки с детьми и занятия спортом на открытом воздухе. Закрытыми остаются места общественного питания, торговые центры, запрещены массовые мероприятия, приостановлены туристические поездки и экскурсии.
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"Сегодня мы не можем принять решение о серьезном смягчении мер. Они продолжат действовать до 11 июня как минимум. Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться крайне напряженной, увеличивается количество поступающих больных в тяжелых формах, мы видим, что большее количество пенсионеров и людей старшего возраста поступает в лечебную сеть. Все это увеличивает нагрузку на наши больницы. И можно констатировать, что уже сейчас система здравоохранения Камчатского края работает на пределе своих возможностей", - заявил Солодов.
По его словам, в настоящее время коечный фонд стационаров увеличен до 406 мест, работа по его наращиванию продолжается.
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"Ситуация не способствует снятию каких-либо ограничений, о "плато" говорить пока рано. Из регионов мы одними из последних вошли в эту пандемию. И сейчас все процессы развиваются на Камчатке с некоторым опозданием, если сравнивать с Москвой и центральной Россией. Все, что случается там, происходит у нас на две-три недели позже", - рассказала в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе c распространением COVID-19 руководитель краевого управления Роспотребнадзора Наталья Жданова.
По данным на 29 мая, на Камчатке зарегистрированы 759 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 35 детей в возрасте до 17 лет. 345 человек выздоровели, 9 погибли. За сутки выявлено ещё 34 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил 4,7%. Из всего количества инфицированных COVID-19 на Камчатке у 39,3% отмечается бессимптомное течение заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмВладимир СолодовНаталья ЖдановаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Камчатский край
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