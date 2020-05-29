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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:34
https://ria.ru/20200529/1572153605.html
В Приморье продлили режим повышенной готовности
https://cdn24.img.ria.ru/images/156052/24/1560522466_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13d2f02b12f903193eefd646721f4879.jpg
РИА Новости

В Приморье продлили режим повышенной готовности

08:34 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
"Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 15 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко в пятницу, 29 мая", - говорится в сообщении.
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В Приморья временно приостановлены развлекательные массовые мероприятия, не работают фитнес-центры, банные комплексы и сауны, рестораны не принимают посетителей.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Ограничительные меры продлены до 1 июня, с 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
В общей сложности в регионе подтверждено 1893 случая коронавируса, 18 человек умерли, выздоровели 945.
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