В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

УФА, 29 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Удмуртии достигло 16 человек, за последние сутки скончались два мужчины, сообщает оперштаб региона.
"Двое мужчин из Ижевска, они были старше 50 лет", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным штаба, всего на 29 мая в Удмуртии зарегистрировано 629 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 375 человек выздоровели, 16 летальных случаев.
"Состояние заболевших: 199 в удовлетворительном состоянии, 28 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии", - сообщает оперштаб республики.
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