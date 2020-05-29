Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:32
https://ria.ru/20200529/1572153516.html
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

08:32 29.05.2020
7392
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
УФА, 29 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Удмуртии достигло 16 человек, за последние сутки скончались два мужчины, сообщает оперштаб региона.
"Двое мужчин из Ижевска, они были старше 50 лет", - говорится в сообщении оперштаба.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
По данным штаба, всего на 29 мая в Удмуртии зарегистрировано 629 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 375 человек выздоровели, 16 летальных случаев.
"Состояние заболевших: 199 в удовлетворительном состоянии, 28 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии", - сообщает оперштаб республики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
200501
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Трудовая книжка
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Геннадий Онищенко
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния