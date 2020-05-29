В Москве 244 пациента лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 526 человек, из них у 244 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"29.05.2020 (89 сутки работы с COVID). В больнице 526 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 313 человек с подозрением на COVID/ 244 случая подтверждено лабораторно, из них: 16/12 детей, 29/29 беременных, рожениц и родильниц,10/7 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5), - написала она в Facebook.
Краснова сообщила, что за сутки в больницу поступили 49 человек, из них у 23 коронавирус, при этом выписаны 57 человек, 33 вылечились от COVID-19.
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