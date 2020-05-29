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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:29
https://ria.ru/20200529/1572153475.html
В Москве 244 пациента лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569982429_0:79:960:619_1036x0_80_0_0_7e09274d312e02ac39d83acd612abe77.jpg
РИА Новости

В Москве 244 пациента лечатся от COVID-19 в инфекционной больнице №2

08:29 29.05.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы, находящейся в районе Соколиная гора. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 526 человек, из них у 244 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"29.05.2020 (89 сутки работы с COVID). В больнице 526 человек (в том числе 18 в реанимации), из них: 313 человек с подозрением на COVID/ 244 случая подтверждено лабораторно, из них: 16/12 детей, 29/29 беременных, рожениц и родильниц,10/7 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5), - написала она в Facebook.
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Краснова сообщила, что за сутки в больницу поступили 49 человек, из них у 23 коронавирус, при этом выписаны 57 человек, 33 вылечились от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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