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2020-05-29T08:22
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Частным детсадам и школам в Москве разрешат временно не платить аренду
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РИА Новости

Частным детсадам и школам в Москве разрешат временно не платить аренду

08:22 29.05.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 600 московских частных детских садов и школ могут получить поддержку города, организациям дадут возможность не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.
"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, - 95 тысяч квадратных метров, а земельных участков - 4,3 гектара", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Уточняется, что 66 обратившихся организаций получили поддержку в размере более 30,6 миллиона рублей. Частные образовательные учреждения находятся во всех столичных округах, за исключением ТиНАО.
Кроме того, по словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, помимо новых мер поддержки город продолжает оказывать имущественную помощь частным школам и детским садам в виде льготных ставок аренды городского имущества.
"Сейчас в Москве 176 частных учреждений в сфере образования получают поддержку в виде различных льготных ставок аренды городских помещений и земельных участков. Это программа "Объект образования за рубль", льготные ставки аренды помещений, а также арендная ставка 0,05 процента от кадастровой стоимости за городскую землю. Благодаря этому частные образовательные организации ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 миллиарда рублей", - приводятся его слова на сайте.
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Всего в Москве приняты четыре пакета мер поддержки столичных предпринимателей. Налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей получили предприниматели, которые занимаются торговлей, ресторанным и гостиничным бизнесом, работают в сфере туризма, услуг, организуют культурные, спортивные, выставочные, развлекательные мероприятия.
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