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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:17
https://ria.ru/20200529/1572153309.html
В МОТ назвали меры безопасности в офисах для борьбы с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569093979_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c9c24dea9a45e3ed634cace6f6a1e50b.jpg
РИА Новости

В МОТ назвали меры безопасности в офисах для борьбы с COVID-19

08:17 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис
Офис
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международная организация труда (МОТ) назвала меры безопасности, которые могут сохраниться для предотвращения распространения COVID-19 на рабочих местах в ближайшие месяцы.
По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольги Кулаевой, при возобновлении работы после эпидемии может сохраниться требование входить в лифт по одному, сохранять расстояние не менее двух метров между сотрудниками, сменять периоды работы сотрудников в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении. Также возможно разграничение маршрутов передвижения внутри здания: например, по одному коридору люди входят в помещение, а выходят из него по другому.
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"Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе", - заявила Кулаева в интервью "Российской газете".

Также она обратила внимание на необходимость усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников.
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