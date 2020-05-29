В МОТ назвали меры безопасности в офисах для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международная организация труда (МОТ) назвала меры безопасности, которые могут сохраниться для предотвращения распространения COVID-19 на рабочих местах в ближайшие месяцы.
По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольги Кулаевой, при возобновлении работы после эпидемии может сохраниться требование входить в лифт по одному, сохранять расстояние не менее двух метров между сотрудниками, сменять периоды работы сотрудников в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении. Также возможно разграничение маршрутов передвижения внутри здания: например, по одному коридору люди входят в помещение, а выходят из него по другому.
"Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе", - заявила Кулаева в интервью "Российской газете".
Также она обратила внимание на необходимость усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников.
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