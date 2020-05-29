Почти сто миротворцев ООН заболели COVID-19

ООН, 29 мая – РИА Новости, Алан Булкаты. Коронавирусом заразились 96 служащих из 100 тысяч миротворцев Коронавирусом заразились 96 служащих из 100 тысяч миротворцев ООН , развернутых в 13 операциях по всему миру, летальных случаев нет, рассказал РИА Новости глава отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.

В пятницу отмечается Международный день миротворцев ООН.

"По состоянию на 27 мая с момента начала пандемии из почти 100 тысяч человек, задействованных в миротворческих операциях, было 96 подтвержденных случаев COVID-19", - сказал Бернбэк.

В частности, по его словам, заболели три сотрудника миссии на Кипре , один служащий Временных сил ООН в Ливане , один в зоне палестино-израильского конфликта, пять – в ЦАР , трое в Южном Судане , 13 в ДРК и 70 в миротворческой миссии в Мали . Из них 48 человек выздоровели. Летальных случаев нет, рассказал Бернбэк.

Как указал глава отдела коммуникаций, в дополнение к выполнению своих мандатов миротворческие миссии ООН оказывают поддержку правительствам и сообществам принимающих стран в их борьбе с COVID-19.

"От Южного Судана до Центральноафриканской Республики, от Ливана до Косово наши миротворцы проводят просветительские кампании. Жертвуют и распространяют защитное снаряжение и необходимое оборудование, создают станции для мытья рук, ремонтируют больницы и обучают детей, которые сейчас не посещают школы на волнах радиостанций ООН", - отметил Бернбэк.

По его словам, миротворцы ООН оказывают поддержку национальным силам безопасности принимающих стран в борьбе с пандемией.

"Миссии также призывают стороны в конфликте опустить оружие в соответствии с призывом генерального секретаря к глобальному прекращению огня для облегчения гуманитарного доступа", - сказал Бернбэк.

Кроме того, как указал Бернбэк, миротворческие миссии ООН занимаются просветительской работой, предоставляют местным жителям своевременную и точную информацию, таким образом противодействуя дезинформации о вирусе.

Он напомнил, что в целях снижения риска распространения COVID-19 генеральный секретарь ООН распорядился приостановить ротацию служащих до 30 июня.

"Мы помогаем сдерживать распространение вируса, делая так, чтобы и наши люди не являлись переносчиками инфекции", - заявил Бернбэк, добавив, что миротворческие миссии продолжают исполнять свои обязанности на фоне действующих ограничений, связанных с вирусом.

"Мы продолжаем работать, но это не обычная ситуация. Например, действующие меры по дистанцированию влияют на нашу обычную работу с населением, а также на реализацию некоторых программных мероприятий, в таких сферах, как примирение, демобилизация, разоружение и реинтеграция"- заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.