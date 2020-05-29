Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-29T08:24
https://ria.ru/20200529/1572153231.html
Цены на нефть марки Brent опустились до 35,65 доллара за баррель
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365277_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_64e394559f16db3800c452285b1ce8db.jpg
РИА Новости

Цены на нефть марки Brent опустились до 35,65 доллара за баррель

08:24 29.05.2020
2514
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,03% - до 35,65 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,57% - до 33,18 доллара за баррель.
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
23 мая, 08:00
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
При этом цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,6% - до 35,08 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что спрос на топливо по-прежнему остается слабым, даже несмотря на то что различные штаты США сняли ограничения, которые они ввели, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.
Данные управления энергетической информации минэнерго за четверг показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 534,4 миллиона баррелей.
Добыча нефти в штате Оклахома, США
Вчера, 08:00
CША могут остаться без собственной нефти
"Выходные Дня памяти (25 мая - ред.) не привлекли большое число автолюбителей в США, как надеялись многие быки на рынке", - отметил аналитик RBC Capital Markets Кристофер Лоуни (Christopher Louney), чье мнение приводит агентство Рейтер.
421013
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentСШАЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании
Мишустин призвал СНГ снижать зависимость от конъюнктуры на рынке нефти
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
Золотой слиток
Эксперт оценил снижение запасов золота в российских банках
Нефтяная качалка
Счетная палата скептически оценила ситуацию с добычей нефти и газа
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent упали ниже 34 долларов за баррель
Дамаск
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили ситуацию в Ливии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
Нефтяной станок-качалка
Снижение цен на нефть ускорилось из-за опасений за отношения Китая и США
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Минтруд предложил новые правила оплаты труда и увольнений при пандемии
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
Открылся первый грузовой авиамаршрут электронной торговли Хунань-Москва
Президент США Дональд Трамп
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния