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2020-05-29T08:59
https://ria.ru/20200529/1572153182.html
Роскачество рассказало, поможет ли алкоголь похудеть
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РИА Новости

Роскачество рассказало, поможет ли алкоголь похудеть

08:30 29.05.2020 (обновлено: 08:59 29.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБокал белого вина
Бокал белого вина
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса и не рекомендуется при диете, говорится в сообщении Роскачества.
"Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Более того, алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы. Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса", - сказано в материалах организации.
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Эксперты указывают, что в вине содержатся как полезные, так и вредные вещества: в частности, так называемые полифенолы (антиоксиданты) могут отказывать положительно влияние на состояние сосудов и кишечную микробиоту, в вине в небольшом количестве содержатся витамины группы B и минералы. Между тем, содержащийся в вине этанол является токсичным веществом, и может наносить серьезный вред всему организму человека.
"Для его расщепления требуется вырабатываемый в организме фермент алкогольдегидрогеназа. С возрастом выработка данного фермента снижается, поэтому человек переносит алкоголь хуже. К тому же из-за особенностей метаболизма алкоголя у женщин, наши милые дамы переносят алкогольные напитки хуже", - предупреждают эксперты.
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Этанол является достаточно калорийным, один грамм соответствует семи килокалориям. Помимо этого, в алкогольных напитках содержатся и другие калорийные вещества: например, 0,33 литра пива соответствует по содержанию примерно 150 килокалориям, в 150 граммах сухого вина содержится около 110 килокалория, в 100 миллилитрах коньяка - около 240 килокалорий, а в сладких алкогольных коктейлях их в разы больше, указывают эксперты.
Роскачество также предупреждает, что алкоголь является диуретиком и также способствует выводу жидкости из организма, поэтому, употребляя алкогольные напитки в жаркую погоду, человек рискует заработать обезвоживание.
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"В разгар летнего дня, тем более на открытом солнце и, особенно, если у человека имеются проблемы со здоровьем, вовсе не рекомендуется употреблять алкоголь. Самый лучший напиток для употребления в жару – чистая питьевая вода", - говорится в сообщении.
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РоссияРоскачествоАлкогольОбщество
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