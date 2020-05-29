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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:09
https://ria.ru/20200529/1572153153.html
В Таиланде выявили 11 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749681_0:416:2901:2047_1036x0_80_0_0_2967cfe3dd0ea0ddc06ee12df88df3a7.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили 11 новых случаев COVID-19

08:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. В Таиланде в пятницу выявлены 11 новых заражений коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
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"Все новые пациенты – граждане Таиланда, заразившиеся коронавирусом за границей. Все они работали в качестве наемных работников в Кувейте" - сказал Висануйотхин, добавив, что у всех новых пациентов болезнь пока проходит без симптомов.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 29 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 076 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 945 человек.
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