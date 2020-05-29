В Таиланде выявили 11 новых случаев COVID-19

"Сегодня зарегистрированы 11 случаев заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
"Все новые пациенты – граждане Таиланда, заразившиеся коронавирусом за границей. Все они работали в качестве наемных работников в Кувейте" - сказал Висануйотхин, добавив, что у всех новых пациентов болезнь пока проходит без симптомов.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 29 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 076 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57 человек, полностью выздоровевших – 2 945 человек.
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