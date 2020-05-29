Фармпроизводитель призвал не откладывать введение маркировки лекарств

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Новосибирский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") в открытом письме призвал правительство РФ не переносить запланированный на 1 июля старт обязательной маркировки лекарств, это нанесет вред рынку и дискредитирует ранее принятые решения, считают в компании.

С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Между тем в четверг стало известно, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. Это следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу. Решение мотивируется тем, что "субъекты обращения препаратов" из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогут подготовиться к введению маркировки.

"АО "ПФК Обновление" обращается к правительству Российской Федерации с просьбой безотлагательно осуществить запуск системы маркировки лекарственной продукции в РФ согласно постановлению правительства РФ №1954 от 31.12.2019, а именно с 1 июля 2020 года", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

В компании отмечают, что введение маркировки лекарств позволит исключить фальсификацию препаратов, обеспечить прозрачность торговых операций и повысить информированность населения, а времени на внедрение системы было достаточно для всех участников рынка.

"Мы считаем, что времени, отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли, было достаточно, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс. Если продолжать сдвигать сроки, это отразится прежде всего на потребителях. Особенно на фоне нового закона, который предполагает продажу лекарств онлайн", - приводятся в пресс-релизе компании слова гендиректора Renewal Владлена Калустова.

В открытом письме говорится, что "ПФК Обновление" и другие ведущие фармкомпании, в том числе производители " Вертекс ", "Озон", "Акрихин", " Р-Фарм ", а также аптечные сети " Ригла ", "Эркафарм", "36,6" и другие готовы к запуску маркировки и в состоянии нарастить производство и сбыт препаратов, "полностью заместив аутсайдеров без негативных последствий для потребителей".