Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T08:04
https://ria.ru/20200529/1572152999.html
Фармпроизводитель призвал не откладывать введение маркировки лекарств
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569007168_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_9b5a9919a6531920a2855bad379616df.jpg
РИА Новости

Фармпроизводитель призвал не откладывать введение маркировки лекарств

08:04 29.05.2020
211
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАптека
Аптека
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Аптека. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Новосибирский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") в открытом письме призвал правительство РФ не переносить запланированный на 1 июля старт обязательной маркировки лекарств, это нанесет вред рынку и дискредитирует ранее принятые решения, считают в компании.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Между тем в четверг стало известно, что Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств. Это следует из документа Минздрава, направленного в Госдуму к правительственному часу. Решение мотивируется тем, что "субъекты обращения препаратов" из-за сложной эпидемиологической ситуации не смогут подготовиться к введению маркировки.
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Вчера, 12:06
ЦРПТ не обсуждает перенос срока обязательной маркировки лекарств
"АО "ПФК Обновление" обращается к правительству Российской Федерации с просьбой безотлагательно осуществить запуск системы маркировки лекарственной продукции в РФ согласно постановлению правительства РФ №1954 от 31.12.2019, а именно с 1 июля 2020 года", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В компании отмечают, что введение маркировки лекарств позволит исключить фальсификацию препаратов, обеспечить прозрачность торговых операций и повысить информированность населения, а времени на внедрение системы было достаточно для всех участников рынка.
"Мы считаем, что времени, отведенного на внедрение системы маркировки в фармацевтической отрасли, было достаточно, чтобы внести необходимые изменения в производственный процесс. Если продолжать сдвигать сроки, это отразится прежде всего на потребителях. Особенно на фоне нового закона, который предполагает продажу лекарств онлайн", - приводятся в пресс-релизе компании слова гендиректора Renewal Владлена Калустова.
Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм
21 февраля, 13:53
Российские фармкомпании сообщили о сбое в системе маркировки лекарств
В открытом письме говорится, что "ПФК Обновление" и другие ведущие фармкомпании, в том числе производители "Вертекс", "Озон", "Акрихин", "Р-Фарм", а также аптечные сети "Ригла", "Эркафарм", "36,6" и другие готовы к запуску маркировки и в состоянии нарастить производство и сбыт препаратов, "полностью заместив аутсайдеров без негативных последствий для потребителей".
"Дальнейшая отсрочка введения маркировки лекарственных препаратов нанесет вред развитию рынка, а также дискредитирует ранее принятые на государственном уровне решения", - сообщается в письме за подписью Калустова.
Валокордин и корвалол будут отпускаться в аптеках без рецепта
13 февраля, 23:29
В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей
401100
Обсудить 0
ВЕРТЕКСРиглаЗдоровье - ОбществоР-фармОбщество
Рекомендуем
Геннадий Онищенко
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Комаровский показал ошибку при мытье рук
Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Режиссер Самвел Гаспаров
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Трудовая книжка
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния