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2020-05-29T09:29
https://ria.ru/20200529/1572152842.html
В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка
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РИА Новости

В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка

07:57 29.05.2020 (обновлено: 09:29 29.05.2020)
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© Flickr / sv1amboМашины скорой помощи в Австралии
Машины скорой помощи в Австралии
© Flickr / sv1ambo
Машины скорой помощи в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два льва напали на работницу австралийского зоопарка Shoalhaven в городе Наура, женщина госпитализирована в критическом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC.
Бригада скорой помощи нашла пострадавшую лежащей без сознания с серьезными травмами головы и шеи. Львы напали на 35-летнюю женщину, когда она чистила вольеры животных.
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Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, которая была доставлена в одну из больниц Сиднея на вертолете.
Зоопарк был закрыт для посетителей с 25 марта в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.
Это не первый инцидент работников зоопарка с содержащимися в нем хищниками. В 2014 году крокодил длиной 3,7 метра по кличке Джон утащил к себе в пруд смотрителя, который пытался подманить рептилию куском мяса. Тогда сотрудник отделался легкими ранениями рук.
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