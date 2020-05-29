В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка

Бригада скорой помощи нашла пострадавшую лежащей без сознания с серьезными травмами головы и шеи. Львы напали на 35-летнюю женщину, когда она чистила вольеры животных.

Зоопарк был закрыт для посетителей с 25 марта в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Это не первый инцидент работников зоопарка с содержащимися в нем хищниками. В 2014 году крокодил длиной 3,7 метра по кличке Джон утащил к себе в пруд смотрителя, который пытался подманить рептилию куском мяса. Тогда сотрудник отделался легкими ранениями рук.