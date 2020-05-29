В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два льва напали на работницу австралийского зоопарка Shoalhaven в городе Наура, женщина госпитализирована в критическом состоянии, сообщает австралийский телеканал ABC.
Бригада скорой помощи нашла пострадавшую лежащей без сознания с серьезными травмами головы и шеи. Львы напали на 35-летнюю женщину, когда она чистила вольеры животных.
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Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, которая была доставлена в одну из больниц Сиднея на вертолете.
Зоопарк был закрыт для посетителей с 25 марта в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.
Это не первый инцидент работников зоопарка с содержащимися в нем хищниками. В 2014 году крокодил длиной 3,7 метра по кличке Джон утащил к себе в пруд смотрителя, который пытался подманить рептилию куском мяса. Тогда сотрудник отделался легкими ранениями рук.
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