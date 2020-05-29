В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Родословную редких дальневосточных леопардов впервые составили в Приморье, Родословную редких дальневосточных леопардов впервые составили в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Ученые проанализировали данные фотомониторинга с 2013 по 2019 годы, собранные "Землей леопарда", где расположена самая большая в России сеть в 400 фотоловушек. Таисия Марченкова и Анна Виткалова систематизировали данные об индивидуальных родственных связях в популяции дальневосточного леопарда. Смоделировать генеалогическое древо удалось для 47 особей.

"Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" изучили родственные связи внутри популяции дальневосточного леопарда и составили генеалогическое древо целого ряда семей. В истории мониторинга данного подвида такое исследование проведено впервые", - говорится в сообщении.

Дальнейший анализ "семейной хроники" показал, что древо разветвляется на четыре отдельных линии, самая большая из которых включила сразу три поколения леопардов. Подобные изыскания особенно ценны тем, что открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений. Например, получить представление о расселении детёнышей леопарда после того, как они отлучаются от матери и начинают самостоятельную жизнь.

Доклад о генеалогии дальневосточного леопарда, который учёные представили на дистанционной научно-практической конференции на английском языке по естественным наукам Student scientific conference in English, был удостоен второго места. Конференция проходила на базе Дальневосточного федерального университета

"Призовое место стало для нас неожиданностью, ведь главная цель участия в конференции – рассказать о том, каково состояние популяции леопарда в настоящий момент", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" и автор доклада Марченковой. Она добавила, что особенно важен международный обмен "в случае с такими редкими животными, как дальневосточный леопард".