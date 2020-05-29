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2020-05-29T10:44
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В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
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РИА Новости

В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков

07:49 29.05.2020 (обновлено: 10:44 29.05.2020)
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность курьеров федерального интернет-магазина, продающего наркотики, и изъяли более 30 килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность интернациональной группы лиц, осуществлявших функции межрегиональных курьеров федерального интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что еще в марте были задержаны два участника группировки при транспортировке запрещенных веществ из Читы в Тюмень. Общий объем изъятого концентрата синтетических наркотических средств превысил 30 килограммов. Установлено, что они получили наркотики в Чите у гражданина одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…").
В поезде дальнего следования
8 апреля, 22:03
Выдали брюки. У пассажира поезда из Самары в Москву нашли наркотики
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Красноярский крайТюменьЧитаПроисшествия
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