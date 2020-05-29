В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Оперативники управления ФСБ по Красноярскому краю пресекли деятельность курьеров федерального интернет-магазина, продающего наркотики, и изъяли более 30 килограммов "синтетики", сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ.
"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена преступная деятельность интернациональной группы лиц, осуществлявших функции межрегиональных курьеров федерального интернет-магазина, специализирующегося на незаконной реализации наркотических средств", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что еще в марте были задержаны два участника группировки при транспортировке запрещенных веществ из Читы в Тюмень. Общий объем изъятого концентрата синтетических наркотических средств превысил 30 килограммов. Установлено, что они получили наркотики в Чите у гражданина одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…").