В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом и выздоровевших за последние сутки в Количество заразившихся коронавирусом и выздоровевших за последние сутки в Кузбассе вновь оказалось равным, тех и других по 13 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

Ранее сообщалось, что во вторник количество выявленных заболевших составило 13 человек, столько же пациентов было выписано из больниц. В среду и четверг число заболевших превышало число выздоровевших.

"Еще у 13 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 196 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 292 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, семь новых случаев выявлено в Кемерово, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Калтане, Новокузнецке, Гурьевском и Кемеровском районах.

Среди новых выздоровевших - семь жителей Новокузнецка, двое – из Осинников, по одному – из Анжеро-Судженска, Белово, Ижморского и Тисульского районов.

По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 196 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9796 человек.