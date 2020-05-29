Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T17:37
https://ria.ru/20200529/1572152736.html
В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19

07:47 29.05.2020 (обновлено: 17:37 29.05.2020)
339
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом и выздоровевших за последние сутки в Кузбассе вновь оказалось равным, тех и других по 13 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Ранее сообщалось, что во вторник количество выявленных заболевших составило 13 человек, столько же пациентов было выписано из больниц. В среду и четверг число заболевших превышало число выздоровевших.
"Еще у 13 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Тринадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 196 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 292 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, семь новых случаев выявлено в Кемерово, по одному – в Анжеро-Судженске, Белово, Калтане, Новокузнецке, Гурьевском и Кемеровском районах.
Среди новых выздоровевших - семь жителей Новокузнецка, двое – из Осинников, по одному – из Анжеро-Судженска, Белово, Ижморского и Тисульского районов.
По данным на пятницу, в Кузбассе выявлено 495 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 196 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9796 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районНовокузнецкАнжеро-СудженскОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Более девяти миллионов россиян прошли тесты на коронавирус
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния