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2020-05-29T07:47
https://ria.ru/20200529/1572152712.html
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

07:47 29.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 28 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Пришиб.
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9 декабря 2019, 21:34
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