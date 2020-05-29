В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 23 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 28 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметров по подконтрольному республике населенному пункту Пришиб.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения