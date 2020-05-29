В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 7,4 тысячи и составляет 165 799, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В четверг сообщалось о 158 333 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,5 тысячи), днем ранее - о 151 767 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,3 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 987 человек. Выздоровели после коронавируса 71 105 человек (3 414 за сутки), умерли 4 706 человек (175 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 59 546 случаев заражения (2 598 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 19 372 заболевших (827 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находится 16 281 заболевший (1 024 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
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