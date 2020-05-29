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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T07:47
https://ria.ru/20200529/1572152676.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек

07:47 29.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 7,4 тысячи и составляет 165 799, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В четверг сообщалось о 158 333 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,5 тысячи), днем ранее - о 151 767 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 6,3 тысячи).
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По данным ведомства, лечение в стране проходят 89 987 человек. Выздоровели после коронавируса 71 105 человек (3 414 за сутки), умерли 4 706 человек (175 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 59 546 случаев заражения (2 598 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 19 372 заболевших (827 за сутки). На третье место вышел столичный округ Дели, где находится 16 281 заболевший (1 024 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В ходе этого, уже четвертого, продления режима изоляции власти разрешили работу заводов и отдельных магазинов. С определенными ограничениями начал работу общественный транспорт, разрешены ряд внутренних авиарейсов, специальные поезда начали перевозку застрявших в других штатах внутренних мигрантов. Ожидается, что 31 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди объявит о новых правилах режима изоляции, касающихся в основном 11 крупных городов, где отмечено более 70% заболевания коронавирусом в стране.
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В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нарендра МодиТамилнадМахараштраДелиИндияВ мире
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