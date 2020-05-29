В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662

БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1662, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 29 мая 2020 года по республике зарегистрировано 68 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 22 пациента.
Таким образом, на пятницу в республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.
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