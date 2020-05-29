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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T07:45
https://ria.ru/20200529/1572152645.html
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662

07:45 29.05.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии возросло до 1662, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 29 мая 2020 года по республике зарегистрировано 68 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 22 пациента.
Таким образом, на пятницу в республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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