Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу

"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 16-20, на юго-востоке - до 25 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Синенков.

Синоптик отметил, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.