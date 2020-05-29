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2020-05-29T07:42
https://ria.ru/20200529/1572152614.html
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
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РИА Новости

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу

07:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Женщина с зонтом в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рекордное количество осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 16-20, на юго-востоке - до 25 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.
Кроме того, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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