Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рекордное количество осадков и до плюс 17 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, дожди, местами сильные, вечером возможна гроза. Температура в столице составит плюс 15-17, в Подмосковье - плюс 16-20, на юго-востоке - до 25 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что за 24 часа в регионе местами может выпасть до 40 миллиметров осадков. Возможно, будет установлен двойной рекорд по количеству осадков. В Москве суточный рекорд для 29 мая составляет 26,1 миллиметра, а абсолютный суточный максимум осадков для мая принадлежит 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметра.
Кроме того, атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.