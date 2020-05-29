В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот

"Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, за три года увеличилась на 7,5 %, с 258 101 в 2017 году до 277 445 в 2019 году. Численность указанной категории граждан, обеспеченных жилыми помещениями, увеличилась на 0,5 %, с 27 228 в 2017 году до 27 365 в 2019 году", - говорится в документе.