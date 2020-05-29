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2020-05-29T07:40
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В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
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РИА Новости

В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот

07:40 29.05.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Количество детей-сирот, не обеспеченных жильем, за три года выросло в России на 7,5%, следует из доклада детского омбудсмена России Анны Кузнецовой со ссылкой на данные министерства просвещения.
"Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жилыми помещениями, за три года увеличилась на 7,5 %, с 258 101 в 2017 году до 277 445 в 2019 году. Численность указанной категории граждан, обеспеченных жилыми помещениями, увеличилась на 0,5 %, с 27 228 в 2017 году до 27 365 в 2019 году", - говорится в документе.
При этом, согласно приведенным в докладе данным Счетной палаты РФ, в среднем в России дети-сироты ожидают предоставление жилья около пяти-семи лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет.
"Менее 5 % лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями в республиках Тыва, Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике, Еврейской автономной области, в Астраханской, Ивановской и Омской областях", - уточняется в материалах.
Ребенок у окна
06:27
В России сократилось число детей-сирот в детских домах
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Анна КузнецоваРеспублика ТываОбщество
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