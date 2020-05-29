Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца

АЛЕППО (Сирия), 29 мая — РИА Новости. Сирийские железнодорожники восстановили 90% путей на участке между Алеппо и Сирийские железнодорожники восстановили 90% путей на участке между Алеппо и Дамаском , разрушенном и разворованном боевиками, и надеются начать сообщение через пару месяцев, рассказал журналистам директор Сирийских железных дорог Наджиб аль-Фарес.

"Сейчас мы почти завершили ремонт — уже восстановлено около 90% путей между двумя столицами. Месяц или два — и мы запустим самый первый поезд. Он за четыре часа домчит вас из Алеппо в Дамаск, или обратно", — сказал Аль-Фарес.

Он уточнил, что когда правительственные войска освободили от террористов районы вокруг Алеппо, выяснилось, что больше половины пути разрушено. Боевики не просто уничтожили железнодорожное полотно, но и унесли с собой рельсы и шпалы.

"У нас очень старый подвижной состав. Но наши мастера собирают электропоезда и дизельные паровозы из старых частей. Самая главная проблема - это двигатели. Тут мы рассчитываем на помощь наших русских друзей", — добавил директор Сирийских железных дорог.

Аль-Фарес отметил, что сейчас работает только небольшой участок длиной 20 километров до станции Джебрин. По нему рабочие и студенты ездят в Алеппо. В день ходят два поезда — один рано утром и еще один после обеда. На железной дороге не забывают и о противовирусных мерах — состав полностью дезинфицируется после каждой поездки.

Как уточнил журналистам инженер ремонтного депо Сафан Кадур, полным ходом идет восстановление поездов для всей Сирии. Если каких-то деталей не хватает, мастера находят им замену.

"Здесь мы чиним все поезда для страны. Много чего не хватает. Собираем из старых запчастей. Хомс, Хама, Латакия — уже ходят там поезда. Сейчас чиним специальный состав из уцелевших вагонов. Специально для Дамаска", — сказал Кадур.