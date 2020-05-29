Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала

"В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства", - говорится в докладе.