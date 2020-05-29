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Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
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РИА Новости

Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала

07:34 29.05.2020 (обновлено: 07:35 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ, а также повторное его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
"В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства", - говорится в докладе.
На сегодняшний день возврат денежных средств материнского капитала в законодательством не предусмотрен, однако семьи обращаются по этому вопросу к омбудсмену, уточняется в докладе.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
06:48
Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
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РоссияАнна КузнецоваОбщество
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