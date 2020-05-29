В России выросло число половых преступлений против детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщает о росте в 2019 году количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних почти на 10%.

"Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного.

Из общего числа расследованных преступлений в этой области за 2019 года на 13,9% увеличилось количество преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - с 4999 в 2017 году до 5693 в 2019 году. На 0,2% увеличилось количество преступлений по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, - с 4988 в 2018 году до 4996 в 2019 году. На 35,9% увеличилось количество преступлений по статье о развратных действиях - с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 году.

Также в документе указано, что, несмотря на небольшое снижение на 0,7% количества преступлений по статье об изнасиловании несовершеннолетних, с 1560 в 2017 году до 1549 в 2019, их число по-прежнему остаётся большим. Кроме того, у омбудсмена вызывает беспокойство рост на 45,4% количества преступлений из числа расследованных, совершённых детьми и при их соучастии, против их половой неприкосновенности и половой свободы, с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году.