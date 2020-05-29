Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T07:33
https://ria.ru/20200529/1572152411.html
В России выросло число половых преступлений против детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/153316/24/1533162495_0:0:3931:2212_1036x0_80_0_0_958c9cc466f42ed4dfa6dc2827aa9239.jpg
РИА Новости

В России выросло число половых преступлений против детей

07:33 29.05.2020
662
© Depositphotos / andriano_czМужчина с детской игрушкой
Мужчина с детской игрушкой
© Depositphotos / andriano_cz
Мужчина с детской игрушкой. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщает о росте в 2019 году количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних почти на 10%.
"Особую обеспокоенность вызывает рост на 9,4% количества предварительно расследованных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, с 13 487 в 2017 году до 14 755 в 2019 году", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного.
Из общего числа расследованных преступлений в этой области за 2019 года на 13,9% увеличилось количество преступлений по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего - с 4999 в 2017 году до 5693 в 2019 году. На 0,2% увеличилось количество преступлений по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, - с 4988 в 2018 году до 4996 в 2019 году. На 35,9% увеличилось количество преступлений по статье о развратных действиях - с 1 498 в 2017 году до 2 036 в 2019 году.
Также в документе указано, что, несмотря на небольшое снижение на 0,7% количества преступлений по статье об изнасиловании несовершеннолетних, с 1560 в 2017 году до 1549 в 2019, их число по-прежнему остаётся большим. Кроме того, у омбудсмена вызывает беспокойство рост на 45,4% количества преступлений из числа расследованных, совершённых детьми и при их соучастии, против их половой неприкосновенности и половой свободы, с 425 в 2017 году до 618 в 2019 году.
Помимо этого, уполномоченным зафиксирован рост в 2,1 раза количества зарегистрированных преступлений по статье об использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов - со 154 в 2017 году до 328 в 2019 году. На 32,7% выросло количество зарегистрированных преступлений по статье изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних - с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
06:47
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
2220261
Обсудить 3
Анна КузнецоваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Девушка с ноутбуком
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
Сотрудник ФСБ России
В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
Женщина с зонтом в Москве
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Псковской области в реке обнаружили тело 15-летней девочки
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина выступила против ограничения абортов
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Бокал белого вина
Роскачество рассказало, поможет ли алкоголь похудеть
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
Вид на Гонконг
В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
Такси
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Лента новостейМолния