Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более половины россиян попробовали бы проголосовать на выборах через интернет, свидетельствуют результаты опроса Более половины россиян попробовали бы проголосовать на выборах через интернет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По результатам исследования, 51% граждан попробовали бы проголосовать с помощью компьютера через интернет, если бы им представилась такая возможность, 46% не стали бы, 3% затруднились ответить. При этом 44% впервые услышали о том, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий россиянам голосовать на выборах по почте или дистанционно, через интернет, 42% слышали что-то, но без подробностей, 14% хорошо знают об этом.

Однако отмечается, что если на следующих выборах респондентам будет официально предложено выбрать способ голосования, то 69% респондентов предпочтут традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня, 23% — электронное голосование через интернет, 2% — голосование по почте, еще 2% не приняли бы участие в голосовании, а 4% затруднились ответить.

Одобряют возможность голосовать на выборах через интернет 46% опрошенных, отрицательно к этому отнеслись — 49%, затруднились дать ответ 5%. Если бы россияне выбрали дистанционный способ, то удобнее всего им было бы проголосовать с помощью домашнего компьютера, ноутбука (30%), а также с помощью специального приложения в телефоне (21%), через сайт голосования на телефоне (20%).

По данным исследования, большинство граждан (65%) не считают полезной функцию изменения своего выбора в течение дня голосования, 28% ответили положительно, 7% затруднились ответить.