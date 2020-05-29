Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Более половины россиян попробовали бы проголосовать на выборах через интернет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По результатам исследования, 51% граждан попробовали бы проголосовать с помощью компьютера через интернет, если бы им представилась такая возможность, 46% не стали бы, 3% затруднились ответить. При этом 44% впервые услышали о том, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий россиянам голосовать на выборах по почте или дистанционно, через интернет, 42% слышали что-то, но без подробностей, 14% хорошо знают об этом.
Однако отмечается, что если на следующих выборах респондентам будет официально предложено выбрать способ голосования, то 69% респондентов предпочтут традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня, 23% — электронное голосование через интернет, 2% — голосование по почте, еще 2% не приняли бы участие в голосовании, а 4% затруднились ответить.
Одобряют возможность голосовать на выборах через интернет 46% опрошенных, отрицательно к этому отнеслись — 49%, затруднились дать ответ 5%. Если бы россияне выбрали дистанционный способ, то удобнее всего им было бы проголосовать с помощью домашнего компьютера, ноутбука (30%), а также с помощью специального приложения в телефоне (21%), через сайт голосования на телефоне (20%).
По данным исследования, большинство граждан (65%) не считают полезной функцию изменения своего выбора в течение дня голосования, 28% ответили положительно, 7% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен совместно с Центром политической конъюнктуры 19 мая 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.