Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T07:23
https://ria.ru/20200529/1572152208.html
В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1036x0_80_0_0_be1077ef068a1a344519e0dcb4e43a10.jpg
РИА Новости

В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе

07:23 29.05.2020
371
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Мировой суд в Еврейской автономной области оштрафовал двух местных жителей на общую сумму 60 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что правоохранительные органы выявили пять фактов размещения в интернете недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, в одном из мессенджеров сообщалось о "заваренной двери в подъезде дома с больным COVID -19", а также размещены фотографии с колоннами военной техники и военных, якобы находившихся на въезде в карантинную зону Октябрьского района. Вся эта информация была проверена, она не подтвердилась. Полиция возбудила пять административных дел.
"Постановлениями мирового судьи районного судебного участка Биробиджанского судебного района ЕАО 2 лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей, другие материалы находятся в стадии рассмотрения", - сообщает прокуратура.
Уточняется, что после возбуждения административных дел вся недостоверная информация была удалена.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание Следственного комитета РФ в Техническом переулке.
Вчера, 20:29
Автору фейка о погибших от коронавируса предъявили обвинение
1010002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Октябрьский районЕврейская автономная областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Молоток в зале судебных заседаний
Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова
Билборд с социальной рекламой на тему коронавируса
На Камчатке продлили ограничения из-за COVID-19 до 11 июня
Кызыл
В Туве продлили режим самоизоляции
Мужчина с детской игрушкой
В России выросло число половых преступлений против детей
Вид на Гонконг
В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
Девушка с ноутбуком
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
Дмитрий Захарченко
Суд посчитал, что Захарченко не полностью расплатился с государством
Поезд в Сирии
Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
Карета скорой помощи
В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
Эмблема на форме сотрудника полиции
Два уголовных дела завели в отношении "Омбудсмена полиции" Воронцова
Детский сад
Частным детсадам и школам в Москве разрешат временно не платить аренду
Офис
В МОТ назвали меры безопасности в офисах для борьбы с COVID-19
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Лента новостейМолния