В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе

ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Мировой суд в Еврейской автономной области оштрафовал двух местных жителей на общую сумму 60 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что правоохранительные органы выявили пять фактов размещения в интернете недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, в одном из мессенджеров сообщалось о "заваренной двери в подъезде дома с больным COVID -19", а также размещены фотографии с колоннами военной техники и военных, якобы находившихся на въезде в карантинную зону Октябрьского района. Вся эта информация была проверена, она не подтвердилась. Полиция возбудила пять административных дел.
"Постановлениями мирового судьи районного судебного участка Биробиджанского судебного района ЕАО 2 лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тысяч рублей, другие материалы находятся в стадии рассмотрения", - сообщает прокуратура.
Уточняется, что после возбуждения административных дел вся недостоверная информация была удалена.
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