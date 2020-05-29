В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе

Отмечается, что правоохранительные органы выявили пять фактов размещения в интернете недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, в одном из мессенджеров сообщалось о "заваренной двери в подъезде дома с больным COVID -19", а также размещены фотографии с колоннами военной техники и военных, якобы находившихся на въезде в карантинную зону Октябрьского района. Вся эта информация была проверена, она не подтвердилась. Полиция возбудила пять административных дел.