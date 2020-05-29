Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными

По итогам проведенных ночью аукционов на новые газовые сутки (с 6:00 пятницы по 6:00 субботы) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными. Если мощности на пятницу так и останутся свободными, это будет означать уже двое суток нулевого транзита по польскому маршруту.