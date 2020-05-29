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2020-05-29T10:55
https://ria.ru/20200529/1572152151.html
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
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РИА Новости

Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными

07:18 29.05.2020 (обновлено: 10:55 29.05.2020)
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© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа" в районе города Несвиж
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода "Ямал — Европа" в районе города Несвиж. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мощности польского участка газопровода "Ямал — Европа" для прокачки газа в сторону Германии на пятницу снова не были забронированы, газ идет реверсом в Польшу, следует из данных европейских газотранспортных операторов.
По итогам проведенных ночью аукционов на новые газовые сутки (с 6:00 пятницы по 6:00 субботы) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными. Если мощности на пятницу так и останутся свободными, это будет означать уже двое суток нулевого транзита по польскому маршруту.
При этом с утра четверга газ идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
Вчера, 08:00
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
2585963410
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Петр НаимскийСергей КуприяновГазпромПольшаГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Чтоб геморрой с транзитерами не иметь ,пусть у Германии через реверс покупают,или сланцевый танкерами ,хоть наш ,хоть американский.))))
29 мая, 12:17
ДНДанил Некипелов
5020002
Нет, при возобновлении спроса, а он возобновится, будут использовать трубу, за использование которой не надо платить аренду, т.е. СП-2
29 мая, 12:34
Fox Bold
4211000
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