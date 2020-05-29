Бирюков: приостановка взносов не скажется на капремонте в Москве

"Часть работ с учетом технологии их производства и сезонности в любом случае будет перенесена на следующий год, прежде всего речь идет о работах по инженерным системам, проводимым в квартирах. При этом все обязательства по региональной программе капитального ремонта Москвы будут выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков.