Бирюков: приостановка взносов не скажется на капремонте в Москве

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Приостановка сбора взносов на капремонт многоквартирных домов Москвы не скажется на реализации региональной программы, заявил РИА Новости заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Власти Москвы ранее приостановили ремонтные работы в многоквартирных домах и освободили жителей от платы за капитальный ремонт общего имущества с 1 апреля по 30 июня в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
"Часть работ с учетом технологии их производства и сезонности в любом случае будет перенесена на следующий год, прежде всего речь идет о работах по инженерным системам, проводимым в квартирах. При этом все обязательства по региональной программе капитального ремонта Москвы будут выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что план капремонта на 2020 год уже скорректирован в связи с планируемым снижением объема взносов и поэтому риски кассового разрыва у Фонда капремонта Москвы исключены.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализуется в Москве с 2015 года. В настоящее время она включает более 28 тысячи домов совокупной площадью 258 миллионов квадратных метров. В 2019 году в столице провели капремонт более 1,9 тысячи домов общей площадью 9 миллионов квадратных метров.