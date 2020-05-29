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2020-05-29T10:25
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Бирюков: приостановка взносов не скажется на капремонте в Москве
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РИА Новости

Бирюков: приостановка взносов не скажется на капремонте в Москве

07:17 29.05.2020 (обновлено: 10:25 29.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Приостановка сбора взносов на капремонт многоквартирных домов Москвы не скажется на реализации региональной программы, заявил РИА Новости заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Власти Москвы ранее приостановили ремонтные работы в многоквартирных домах и освободили жителей от платы за капитальный ремонт общего имущества с 1 апреля по 30 июня в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
"Часть работ с учетом технологии их производства и сезонности в любом случае будет перенесена на следующий год, прежде всего речь идет о работах по инженерным системам, проводимым в квартирах. При этом все обязательства по региональной программе капитального ремонта Москвы будут выполнены в полном объеме", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что план капремонта на 2020 год уже скорректирован в связи с планируемым снижением объема взносов и поэтому риски кассового разрыва у Фонда капремонта Москвы исключены.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов реализуется в Москве с 2015 года. В настоящее время она включает более 28 тысячи домов совокупной площадью 258 миллионов квадратных метров. В 2019 году в столице провели капремонт более 1,9 тысячи домов общей площадью 9 миллионов квадратных метров.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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