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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T07:14
https://ria.ru/20200529/1572152060.html
В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19

07:14 29.05.2020
1860
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 741, скончались 39 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 353 случаях заболевания и 62 летальных исходах, выявленных за сутки.
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По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 180 458 случаев заболевания, скончались 8450 пациентов с COVID-19, более 164 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 809), Северном Рейне-Вестфалии (37 803) и Баден-Вюртемберге (34 479). В Берлине зафиксированы 6738 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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