В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19

Днем ранее сообщалось о 353 случаях заболевания и 62 летальных исходах, выявленных за сутки.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 180 458 случаев заболевания, скончались 8450 пациентов с COVID-19, более 164 тысяч заразившихся вылечились.