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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T07:13
https://ria.ru/20200529/1572152033.html
На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19

07:13 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Девятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"В Камчатском крае скончался ещё один человек, инфицированный COVID-19… В палате интенсивной терапии находятся девять пациентов, из них на инвазивном аппарате ИВЛ – пять человек, на неинвазивном – два, остальные на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
По данным на 29 мая, на Камчатке зарегистрированы 759 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 35 детей. 345 человек выздоровели, девять скончались.
За сутки выявлено ещё 34 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил 4,7%. Из всего числа инфицированных COVID-19 на Камчатке у 39,3% отмечается бессимптомное течение заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский крайОбщество
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