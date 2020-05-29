На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19

"В Камчатском крае скончался ещё один человек, инфицированный COVID-19… В палате интенсивной терапии находятся девять пациентов, из них на инвазивном аппарате ИВЛ – пять человек, на неинвазивном – два, остальные на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.