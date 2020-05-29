На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Девятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"В Камчатском крае скончался ещё один человек, инфицированный COVID-19… В палате интенсивной терапии находятся девять пациентов, из них на инвазивном аппарате ИВЛ – пять человек, на неинвазивном – два, остальные на кислородной поддержке", - говорится в сообщении.
По данным на 29 мая, на Камчатке зарегистрированы 759 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 35 детей. 345 человек выздоровели, девять скончались.
За сутки выявлено ещё 34 лабораторно подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста заболевших за сутки составил 4,7%. Из всего числа инфицированных COVID-19 на Камчатке у 39,3% отмечается бессимптомное течение заболевания.
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