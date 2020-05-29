Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете

"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", - говорится в сообщении.