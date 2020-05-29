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2020-05-29T07:10
https://ria.ru/20200529/1572151974.html
Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
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РИА Новости

Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете

07:10 29.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Кассовый чек, оставленный в пакете, где лежал убитый младенец, найденный в марте на берегу Енисея в Минусинске, помог следствию найти мать ребенка, сообщает ГСУСК Красноярского края.
Дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) было возбуждено 24 марта, оно находится в производстве следственного отдела по Минусинскому району регионального главка. По предварительной версии, 21 марта на берегу протоки Енисея недалеко от дома по улице Набережная было найдено тело младенца. Мальчик был завернут в полиэтиленовый пакет, рядом лежали вещи. Следователи обещали денежное вознаграждение за помощь в розыске матери убитого ребенка.
По данным СК, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было проверено около 60 женщин, состоящих на учете по беременности со сроком родов приблизительно на момент, когда нашли тело.
"В пакете, в котором обнаружили тело новорожденного, лежал кассовый чек из магазина. При проверке данных о способе расчета было установлено, что покупка осуществлялась с помощью банковской карты жительницей города Минусинска, которая первоначально категорически отрицала свою причастность к данному преступлению. В тоже время проведенная молекулярно-генетическая судебная экспертиза подтвердила, что женщина является матерью погибшего ", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ
24 мая, 19:36
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайМинусинскМинусинский районПроисшествия
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