В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием

Ранее Фриман призвал возмущенных граждан дать следствию время, чтобы восстановить всю картину событий и принять взвешенное решение о предъявлении обвинений. Промедление в этом вопросе вызвало недовольство людей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно сделать это.

Массовые беспорядки прошли в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.