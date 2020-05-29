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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572151930.html
В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
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РИА Новости

В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием

07:04 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Бывшие американские полицейские, которые задерживали Джорджа Флойда, скончавшегося впоследствии, не сотрудничают со следствием, сообщает в пятницу телеканал Fox9 со ссылкой на прокурора округа Хеннепин Марка Фримана.
По его словам, подозреваемые постоянно пользуются пятой поправкой к конституции США, разрешающей не свидетельствовать против себя, и не идут на сотрудничество.
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Ранее Фриман призвал возмущенных граждан дать следствию время, чтобы восстановить всю картину событий и принять взвешенное решение о предъявлении обвинений. Промедление в этом вопросе вызвало недовольство людей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал немедленно сделать это.
Массовые беспорядки прошли в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.
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Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеМиннеаполисСШАМиннесотаВ мире
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