Кузнецова: дети-инвалиды в ряде детдомов не обеспечивались госгарантиями

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Дети-инвалиды не обеспечивались в полной мере установленными для них госгарантиями в детских домах-интернатах (ДДИ) ряда регионов РФ, из-за чего они были лишены возможности интеграции в общество и улучшения качества жизни в 2019 году, говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в РФ Дети-инвалиды не обеспечивались в полной мере установленными для них госгарантиями в детских домах-интернатах (ДДИ) ряда регионов РФ, из-за чего они были лишены возможности интеграции в общество и улучшения качества жизни в 2019 году, говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой

"Воспитанники ДДИ не обеспечивались в полной мере установленными для них государственными гарантиями, в связи с чем они лишены возможности интеграции в общество и улучшения качества жизни, в том числе вне стен организаций социального обслуживания", - говорится докладе.

Отмечается, что проверка соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних проводилась в домах-интернатах в 10 субъектах РФ, в частности в республиках Адыгея , Алтай и Калмыкия, в Алтайском и Забайкальском краях, во Владимирской, Воронежской, Иркутской, Липецкой и Смоленской областях.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения в формальном подходе к проведению диспансеризации, неисполнении назначений врачей-специалистов по итогам обследования, в отсутствии качественной медицинской помощи, в ненадлежащем осуществление лечебных, реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми-инвалидами, в необеспеченности изделиями и оборудованием, средствами ухода и санаторно-курортным лечением, дополняется в сообщении.

Уточняется, что были зафиксированы нарушения имущественных прав детей-инвалидов, в том числе повлекшие причинение вреда в особо крупном размере ввиду незаконного снятия личных денежных средств воспитанников ДДИ, в предоставлении образовательных услуг ненадлежащего качества, в том числе с нарушениями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, либо без лицензии на образовательную деятельность.