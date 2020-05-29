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2020-05-29T06:53
https://ria.ru/20200529/1572151866.html
Кузнецова: дети-инвалиды в ряде детдомов не обеспечивались госгарантиями
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РИА Новости

Кузнецова: дети-инвалиды в ряде детдомов не обеспечивались госгарантиями

06:53 29.05.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Дети-инвалиды не обеспечивались в полной мере установленными для них госгарантиями в детских домах-интернатах (ДДИ) ряда регионов РФ, из-за чего они были лишены возможности интеграции в общество и улучшения качества жизни в 2019 году, говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
"Воспитанники ДДИ не обеспечивались в полной мере установленными для них государственными гарантиями, в связи с чем они лишены возможности интеграции в общество и улучшения качества жизни, в том числе вне стен организаций социального обслуживания", - говорится докладе.
Отмечается, что проверка соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних проводилась в домах-интернатах в 10 субъектах РФ, в частности в республиках Адыгея, Алтай и Калмыкия, в Алтайском и Забайкальском краях, во Владимирской, Воронежской, Иркутской, Липецкой и Смоленской областях.
В ходе мониторинга были выявлены нарушения в формальном подходе к проведению диспансеризации, неисполнении назначений врачей-специалистов по итогам обследования, в отсутствии качественной медицинской помощи, в ненадлежащем осуществление лечебных, реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми-инвалидами, в необеспеченности изделиями и оборудованием, средствами ухода и санаторно-курортным лечением, дополняется в сообщении.
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Уточняется, что были зафиксированы нарушения имущественных прав детей-инвалидов, в том числе повлекшие причинение вреда в особо крупном размере ввиду незаконного снятия личных денежных средств воспитанников ДДИ, в предоставлении образовательных услуг ненадлежащего качества, в том числе с нарушениями федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, либо без лицензии на образовательную деятельность.
Помимо этого, омбудсменом были отмечены нарушения в отсутствии контроля со стороны органов опеки и попечительства за условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в домах-интернатах, либо в формальном проведении таких проверок, а также в несоблюдении квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам ДДИ, работающим в сфере здравоохранения и образования.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
06:32
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Анна КузнецоваРеспублика АдыгеяОбщество
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