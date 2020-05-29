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2020-05-29T10:36
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Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
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РИА Новости

Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала

06:48 29.05.2020 (обновлено: 10:36 29.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос о штрафе должностным лицам Пенсионного фонда и гражданам за нецелевое использование материнского капитала, следует из доклада омбудсмена.

"Следует также обратить внимание на то, что средства материнского капитала перечисляются Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета и имеют целевое назначение. Их нецелевое использование (например, не были улучшены жилищные условия) должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон", — говорится в документе.

"Целесообразно рассмотреть вопрос об административной ответственности (штраф) в отношении как Пенсионного фонда Российской Федерации и его должностных лиц, так и граждан за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований закона", — отмечается в докладе.
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77951369
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РоссияМатеринский капиталАнна КузнецоваОбщество
Популярные комментарии
Мы с женой надумали завести ребенка, минимум на полтора года доход семьи падает на 60% оклада жены, а текущие траты увеличиваются плюс траты на коляски, автокресла, кроватки, пеленки распашенки, молокоотсосы, бутылочки, соски и т. д. Когда подбиваешь эти траты и смотришь на сумму мат капитала, за который приобналичке можно сесть, а за нецелевое штраф.... Из моих знакомых никто не смог воспользоваться этой заманухой
29 мая, 07:20
SSpir82
1200002
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