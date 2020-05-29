Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала

"Следует также обратить внимание на то, что средства материнского капитала перечисляются Пенсионному фонду Российской Федерации из федерального бюджета и имеют целевое назначение. Их нецелевое использование (например, не были улучшены жилищные условия) должно предполагать возможность возврата материнского (семейного) капитала и наступление юридических последствий для сторон", — говорится в документе.