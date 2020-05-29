Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ зафиксировало в 2019 году участие 180 детей в несогласованных протестных акциях, сообщается в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год.

Отмечается, что в последнее время вызывает тревогу тенденция использования детей в несогласованных протестных акциях и их вовлечение в совершение административных правонарушений.

"В 2019 году, по информации министерства внутренних дел РФ, зафиксировано участие 180 несовершеннолетних в подобных акциях", - говорится в докладе.

В докладе также сообщается, что число детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, снизилось с 2017 года по 2019 год на 9,6%, но при этом численность данной категории детей остается значительной – более 126 тысяч детей на 2019 год.