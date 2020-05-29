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2020-05-29T06:42
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Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
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РИА Новости

Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей

06:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНесогласованный митинг
Несогласованный митинг
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Несогласованный митинг. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ зафиксировало в 2019 году участие 180 детей в несогласованных протестных акциях, сообщается в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой за 2019 год.
Отмечается, что в последнее время вызывает тревогу тенденция использования детей в несогласованных протестных акциях и их вовлечение в совершение административных правонарушений.
"В 2019 году, по информации министерства внутренних дел РФ, зафиксировано участие 180 несовершеннолетних в подобных акциях", - говорится в докладе.
В докладе также сообщается, что число детей, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, снизилось с 2017 года по 2019 год на 9,6%, но при этом численность данной категории детей остается значительной – более 126 тысяч детей на 2019 год.
"Среди них – 3 194 воспитанника детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - добавляется в докладе.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
12 августа 2019, 12:52
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
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Анна КузнецоваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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