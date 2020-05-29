Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин показали, как следует намыливать руки или обрабатывать их санитайзером, чтобы не оставалось загрязненных участков.
В новом ролике на YouTube-канале специалисты провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика. Оказалось, что на перчатках доктора остались белые пятна.
"Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду", — указал Александрин на ошибку Комаровского.
Доктор призвал подписчиков сделать правильные выводы и "тренироваться".
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