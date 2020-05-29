Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:39
https://ria.ru/20200529/1572151729.html
Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572151676_0:43:1032:624_1036x0_80_0_0_461be7cbe21041ae7b77f9e47588e019.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

06:38 29.05.2020 (обновлено: 10:39 29.05.2020)
10154
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин показали, как следует намыливать руки или обрабатывать их санитайзером, чтобы не оставалось загрязненных участков.
В новом ролике на YouTube-канале специалисты провели эксперимент. Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика. Оказалось, что на перчатках доктора остались белые пятна.

"Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду", — указал Александрин на ошибку Комаровского.

Доктор призвал подписчиков сделать правильные выводы и "тренироваться".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Санитайзер
18 мая, 21:08Распространение нового коронавируса
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
453642527
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19ЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
Лента новостейМолния