Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что система защиты права ребёнка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах.

"Уполномоченный убеждён, что система защиты права на жизнь, а также от насилия ребёнка неизбежно нуждается в дополнительных законодательных мерах. Более того, необходимо рассматривать комплекс мер, предусматривающий повышение уровня социальной поддержки семей с детьми и расширение льгот, как для государственного, так и частного сектора оказания услуг", - говорится в ежегодном докладе уполномоченного.

Отмечается, что можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объём выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности.

По информации МИД РФ , которая приводится в документе, итогом проводимой профилактической работы в 2019 году стало снижение на 10,8% количества (371 против 416 в 2018 году) предварительно расследованных преступлений по статье 116 УК РФ (побои) и на 11,3 % количества (307 против 346 в 2018 году) убийств и покушений на убийство в структуре преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних.

Как считает Кузнецова, случаи гибели детей от преступных посягательств свидетельствуют о давно назревшей необходимости корректировки профилактики преступлений в их отношении.

Она предлагает усилить профилактическую работу среди детей в образовательных организациях, направленную на повышение их личной безопасности, аналогичную работу следует проводить и с родителями, в том числе через СМИ и социальные сети, а также повысить бдительность правоохранительных структур, обязав выделять дополнительные силы и средства на осуществление контроля прилегающих к детским учреждениям территорий, а также маршрутов следования к ним. Кроме того, неотвратимость и суровость наказания должны быть очевидны для каждого, кто решит посягнуть на жизнь ребёнка.