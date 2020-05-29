В России сократилось число детей-сирот в детских домах

"В последние годы наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… Сократилось на 11,4 % количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 44 823 в 2017 году до 39 694 в 2019 году", - говорится в докладе.

В докладе уточняется, что на 31 декабря 2019 года в приемных семьях воспитывались около 164 тысяч несовершеннолетних, 277 детей - в патронатных семьях, около 96 тысяч детей - в семьях усыновителей, более 193 тысяч детей в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.