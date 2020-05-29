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2020-05-29T06:27
https://ria.ru/20200529/1572151621.html
В России сократилось число детей-сирот в детских домах
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РИА Новости

В России сократилось число детей-сирот в детских домах

06:27 29.05.2020
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© Fotolia / ondroooРебенок у окна
Ребенок у окна
© Fotolia / ondrooo
Ребенок у окна. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Число детей-сирот, проживающих в детских домах, сократилось с 2017 по 2019 годы на 11,4%, до 39,7 тысячи, сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в РФ за 2019 год.
"В последние годы наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей… Сократилось на 11,4 % количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 44 823 в 2017 году до 39 694 в 2019 году", - говорится в докладе.
Кроме того, по информации министерства просвещения РФ отмечено снижение численности детей, состоящих на учёте в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, на 11,5%, с 50 210 в 2017 году до 44 429 в 2019 году.
В докладе уточняется, что на 31 декабря 2019 года в приемных семьях воспитывались около 164 тысяч несовершеннолетних, 277 детей - в патронатных семьях, около 96 тысяч детей - в семьях усыновителей, более 193 тысяч детей в семьях, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном исполняются безвозмездно.
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