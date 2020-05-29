Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ

"Уполномоченный обратился в адрес заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина по вопросам контроля за условиями жизни и воспитания российских детей, усыновленных американскими гражданами и проживающих на территории США, судьба которых неизвестна. Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер", - говорится в документе.

Всего, следует из документа, в США живут более 15 тысяч усыновленных американскими гражданами российских детей. Отмечается, что решения российских судов об усыновлении предусматривают обязательства усыновителей и уполномоченных агентств предоставлять отчеты, но "они не исполняются американской стороной". Также, говорится в докладе, не разработаны "новые механизмы осуществления постусыновительного контроля".