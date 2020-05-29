Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила о недостатке информации о российских детях, усыновленных американцами и живущих в США, следует из доклада детского омбудсмена.
"Уполномоченный обратился в адрес заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вершинина по вопросам контроля за условиями жизни и воспитания российских детей, усыновленных американскими гражданами и проживающих на территории США, судьба которых неизвестна. Предоставление информации о жизни этих детей имеет фрагментарный характер", - говорится в документе.
Всего, следует из документа, в США живут более 15 тысяч усыновленных американскими гражданами российских детей. Отмечается, что решения российских судов об усыновлении предусматривают обязательства усыновителей и уполномоченных агентств предоставлять отчеты, но "они не исполняются американской стороной". Также, говорится в докладе, не разработаны "новые механизмы осуществления постусыновительного контроля".
"Не создан единый банк данных усыновленных российских детей, не определены уполномоченные организации, обязанные предоставлять отчеты об условиях их жизни. Фактически, единственным механизмом контроля остается консульский доступ к нашим детям. Без обеспечения Соединенными Штатами Америки регулярного доступа консульских сотрудников к российским детям обеспечить эффективный контроль не представляется возможным", - добавляется в докладе.
По ее словам, действие соглашения, которое предусматривало контроль за условиями жизни российских детей, усыновленных гражданами США, прекращено с 2014 года.
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