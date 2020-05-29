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Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
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РИА Новости

Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания

06:20 29.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более 3 тысяч образовательных организаций в РФ имеют нарушения в организации питания, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой.
"В 3 156 образовательных организациях выявлены нарушения, в том числе по несоблюдению требований к формированию примерного меню (в школах – 28%, детских садах – 21%), инвентарю и посуде (в школах – 25%, детских садах – 31%), а также условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий (в детских садах – 44%)", - говорится в документе.
Причем в республиках Алтай, Бурятия, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Архангельской, Брянской, Кировской и других областях были выявлены "разные столы" для детей, питающихся за счёт родительской платы или за бюджетные деньги, отмечается в докладе. При этом, по данным аппарата омбудсмена, блюда в бюджетном меню были меньше по весу и набору продуктов, что, в свою очередь, противоречит государственной политике о поддержке малоимущих семей с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста
Мониторинг проводился уполномоченным, сотрудниками его аппарата с привлечением региональных уполномоченных, а также родителей обучающихся в период с марта по май 2019 года. Целью мониторинга было выявление несоответствия организации питания в детских садах и школах, а также развитие системы общественного контроля за организацией питания в детских учреждениях на территории субъектов РФ. Всего в 75 регионах страны проинспектированы 20 582 школ и 18 512 детских садов. Родители давали оценку блюд, проводили анкетирование детей для определения степени их удовлетворенности качеством еды.
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РоссияХанты-Мансийский автономный округАнна КузнецоваРеспублика АлтайОбщество
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