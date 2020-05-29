Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания

"В 3 156 образовательных организациях выявлены нарушения, в том числе по несоблюдению требований к формированию примерного меню (в школах – 28%, детских садах – 21%), инвентарю и посуде (в школах – 25%, детских садах – 31%), а также условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий (в детских садах – 44%)", - говорится в документе.

Мониторинг проводился уполномоченным, сотрудниками его аппарата с привлечением региональных уполномоченных, а также родителей обучающихся в период с марта по май 2019 года. Целью мониторинга было выявление несоответствия организации питания в детских садах и школах, а также развитие системы общественного контроля за организацией питания в детских учреждениях на территории субъектов РФ. Всего в 75 регионах страны проинспектированы 20 582 школ и 18 512 детских садов. Родители давали оценку блюд, проводили анкетирование детей для определения степени их удовлетворенности качеством еды.