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2020-05-29T09:31
https://ria.ru/20200529/1572151533.html
В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6675c3cee2606053d41e43c96b524450.jpg
РИА Новости

В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня

06:18 29.05.2020 (обновлено: 09:31 29.05.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Боливия. Архивное фото
ЛА-ПАС, 29 мая – РИА Новости. Карантин из-за коронавируса в Боливии продлен до 30 июня, границы останутся закрытыми, сообщила журналистам министр коммуникаций Исабель Фернандес.
"До 30 июня мы продляем карантин, который будет обусловлен уровнями риска в каждом департаменте и муниципалитете", - сообщила она.
В Боливии сохранится запрет на международные перелеты, за исключением рейсов, предназначенных для репатриации граждан и грузовых перевозок. Также не будет и занятий в школах.
Сохраняется запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, однако церкви смогут проводить мессы, но при условии заполняемости лишь на 30%.
В Боливии зарегистрировано 7 768 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 689 человек, 280 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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