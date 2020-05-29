В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня

ЛА-ПАС, 29 мая – РИА Новости. Карантин из-за коронавируса в Карантин из-за коронавируса в Боливии продлен до 30 июня, границы останутся закрытыми, сообщила журналистам министр коммуникаций Исабель Фернандес.

"До 30 июня мы продляем карантин, который будет обусловлен уровнями риска в каждом департаменте и муниципалитете", - сообщила она.

В Боливии сохранится запрет на международные перелеты, за исключением рейсов, предназначенных для репатриации граждан и грузовых перевозок. Также не будет и занятий в школах.

Сохраняется запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, однако церкви смогут проводить мессы, но при условии заполняемости лишь на 30%.

В Боливии зарегистрировано 7 768 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 689 человек, 280 скончались.