В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня

ЛА-ПАС, 29 мая – РИА Новости. Карантин из-за коронавируса в Боливии продлен до 30 июня, границы останутся закрытыми, сообщила журналистам министр коммуникаций Исабель Фернандес.
"До 30 июня мы продляем карантин, который будет обусловлен уровнями риска в каждом департаменте и муниципалитете", - сообщила она.
В Боливии сохранится запрет на международные перелеты, за исключением рейсов, предназначенных для репатриации граждан и грузовых перевозок. Также не будет и занятий в школах.
Сохраняется запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий, однако церкви смогут проводить мессы, но при условии заполняемости лишь на 30%.
В Боливии зарегистрировано 7 768 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 689 человек, 280 скончались.
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