В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19

ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Еврейской автономной области во время проверки поликлиники областной больницы выявила ряд нарушений, в том числе факт неполной выплаты медикам положенных за работу с коронавирусной инфекцией COVID-19 стимулирующих надбавок, сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что проверки начались после обращений граждан и сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав медицинских работников на получение выплат, а также на оказание медицинской помощи в больницах. Прокурор области Заурбек Джанхотов, его заместитель Андрей Колесников и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов 28 мая посетили поликлинику ОГБУЗ "Областная больница".

"Установлено, что укомплектованность медперсонала областной поликлиники средствами индивидуальной защиты в полной мере не обеспечена, обработка врачебных кабинетов не проводится, температурный режим в помещениях не соблюдается. Не в полном объеме произведены выплаты медицинским работникам поликлиники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура внесла главному врачу областной больницы представление об устранении выявленных нарушений и потребовала безотлагательно начислить медикам все положенные выплаты.

"По итогам выезда прокурор области поручил подчиненным работникам в короткий срок провести проверку по вышеуказанным вопросам и дать правовую оценку фактам недоначисления стимулирующих выплат, а также проверить соблюдение условий труда медицинских работников", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что проверки в настоящее время продолжаются.