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2020-05-29T06:18
https://ria.ru/20200529/1572151502.html
В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_044b63e96014b33eefd41f294697b8a0.jpg
РИА Новости

В ЕАО медики получили не все выплаты за работу с COVID-19

06:18 29.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи
Карета скорой помощи
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Карета скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области во время проверки поликлиники областной больницы выявила ряд нарушений, в том числе факт неполной выплаты медикам положенных за работу с коронавирусной инфекцией COVID-19 стимулирующих надбавок, сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что проверки начались после обращений граждан и сообщений в СМИ о возможных нарушениях прав медицинских работников на получение выплат, а также на оказание медицинской помощи в больницах. Прокурор области Заурбек Джанхотов, его заместитель Андрей Колесников и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов 28 мая посетили поликлинику ОГБУЗ "Областная больница".
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"Установлено, что укомплектованность медперсонала областной поликлиники средствами индивидуальной защиты в полной мере не обеспечена, обработка врачебных кабинетов не проводится, температурный режим в помещениях не соблюдается. Не в полном объеме произведены выплаты медицинским работникам поликлиники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура внесла главному врачу областной больницы представление об устранении выявленных нарушений и потребовала безотлагательно начислить медикам все положенные выплаты.
"По итогам выезда прокурор области поручил подчиненным работникам в короткий срок провести проверку по вышеуказанным вопросам и дать правовую оценку фактам недоначисления стимулирующих выплат, а также проверить соблюдение условий труда медицинских работников", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что проверки в настоящее время продолжаются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Еврейская автономная областьПроисшествия
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