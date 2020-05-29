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2020-05-29T06:04
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В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник
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РИА Новости

В России могут создать трудовые биржи для мигрантов, сообщил источник

06:04 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Эксперты предлагают организовать в России специализированные трудовые биржи для мигрантов и временное альтернативное трудоустройство для этой категории граждан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". Так, эксперты ведомства предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие 2-3 года) с вариантами развития "оптимистическим" и "пессимистическим". Эксперты, пояснил источник, предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации.
"В исследовании экспертами предлагается создание официально зарегистрированных специализированных трудовых бирж мигрантов. На таких биржах можно будет провести учет не только легальных мигрантов, но и нелегалов. В качестве стимуляции там предлагается выдавать полис на оказание медицинских услуг", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, предполагается рассмотреть вариант временного альтернативного трудоустройства мигрантов на социально значимые объекты.
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"Ну, например, женщин можно направить на работу в домах престарелых или каких-нибудь социальных службах помощи инвалидам. Остальных – на объекты городской инфраструктуры, в ЖКХ, транспорт", - сказал источник РИА Новости.
При такой поддержке, добавил он, эксперты считают целесообразным рассмотреть вопросы обеспечения льготами или стимулирующими инструментами для работодателей, которые возьмутся обеспечить работой таких мигрантов.
"В случае если мигрант зарегистрируется на такой бирже, будет установлен его статус, в таком случае предлагается предусмотреть меры социальной поддержки. Например, бесплатный продуктовый набор, выдача предметами первой необходимости или денежная выплата", - пояснил собеседник агентства.
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Источник: в России могут ввести специальное приложение для мигрантов
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
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