В Забайкалье выявили 33 новых случая заражения COVID-19

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае выявлено 33 случая заражения коронавирусом, с момента начала пандемии заразились 1052 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За последние сутки в Чите зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом. На 29 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 1052 подтвержденных случая наличия коронавирусной инфекции, из них 148 – дети", - говорится в сообщении.
С момента начала пандемии в крае выздоровели 470 человек, умерли 18 пациентов. Заболевание зафиксировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском районах края.
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