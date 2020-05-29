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2020-05-29T05:57
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Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности
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РИА Новости

Власти Гонконга призвали жителей поддержать законопроект о безопасности

05:53 29.05.2020 (обновлено: 05:57 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в пятницу опубликовала обращение к жителям города с призывом проявить понимание и поддержать законопроект о безопасности, решение о разработке которого приняли накануне в Пекине.
"Я призываю вас к полному пониманию и твердой поддержке решения, принятого ВСНП", - заявила глава администрации в опубликованном на сайте правительства письме.
Ранее в четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
"За последний год гонконгское сообщество было травмировано … Оппозиционные силы и организации, выступающие за "независимость Гонконга", открыто бросили вызов авторитету центральных властей и правительства специального административного района, призывали к вмешательству в дела Гонконга со стороны внешних сил и даже умоляли о санкциях против Гонконга, тем самым игнорируя интересы жителей Гонконга и нашей страны", - заявила Лэм.
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Тем временем, по ее словам, "внешние силы усилили свое вмешательство во внутренние дела Гонконга, приняли законы, касающиеся Гонконга, и вопиющим образом прославляли незаконные действия радикалов, все это стало серьезной угрозой суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны".
"Гонконг стал зияющей дырой в национальной безопасности, процветание и стабильность нашего города находятся под угрозой. К сожалению, нынешняя правовая система и правоприменительные механизмы в Гонконге по обеспечению национальной безопасности недостаточны или даже "беззащитны", - указала она.
Лэм отметила, что принятие ВСНП "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг" на государственном уровне соответствует конституции КНР и основному закону Гонконга, это также демонстрирует приверженность центральных властей реализации принципа "одна страна, две системы", а также заботе о жителях Гонконга.
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"Существует как необходимость, так и срочность данного законопроекта, конституционность, законность и разумность которого не подлежат сомнению… Он будет направлен только против незначительного меньшинства незаконных и преступных актов и действий, в то время как жизнь и имущество, основные права и свободы подавляющего большинства граждан будут защищены. Граждане будут по-прежнему пользоваться свободой слова, печати, собраний, демонстраций, шествий, свободой въезжать в Гонконг или покидать его в соответствии с законом", - подчеркнула Лэм.
Она подчеркнула, что законопроект направлен на то, чтобы дать возможность гонконгскому обществу найти выход из тупика, как можно скорее восстановить стабильность, возобновить развитие экономики и средств к существованию.
Законопроект уже вызвал недовольство активистов, в Гонконге вновь начались протестные действия.
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Кэрри ЛэмВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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