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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572151188.html
Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии
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РИА Новости

Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии

05:48 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
4027
© REUTERS / Eric MillerПротест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
© REUTERS / Eric Miller
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Власти американского города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь Национальной гвардии на фоне беспорядков, которые перекинулись накануне на этот город, сообщает в пятницу телеканал CNN.
"Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным", - приводит телеканал слова мэра Сент-Пола Мелвина Картера.
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Ранее с аналогичной просьбой обратились и власти Миннеаполиса. В четверг губернатор штата Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией.
Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным. Дело взял под свой контроль президент США Дональд Трамп.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.
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Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеФБРДональд ТрампМиннеаполисСент-ПолСШАМиннесотаВ мире
Популярные комментарии
и они еще учат нас ковыряться в носу)) наши менты пушистые зайки по сравнению с этими душителями
29 мая, 07:03
zzzosja zosja
2430015
Когда смотришь видео задержаний в штатах, складывается ощущение, что у полицейских руки чешутся кого ни будь нашпиговать пулями, именно нашпиговать.
29 мая, 06:45
ДЦДмитрий Цна
1700000
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