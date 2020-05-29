Соседний с Миннеаполисом город Сент-Пол запросил помощи Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Власти американского города Власти американского города Сент-Пол , прилегающего к Миннеаполису , запросили у властей штата Миннесота помощь Национальной гвардии на фоне беспорядков, которые перекинулись накануне на этот город, сообщает в пятницу телеканал CNN.

"Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным", - приводит телеканал слова мэра Сент-Пола Мелвина Картера.

Ранее с аналогичной просьбой обратились и власти Миннеаполиса. В четверг губернатор штата Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности на фоне беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицией.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Дональд Трамп. Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР , которое объявило данное дело приоритетным. Дело взял под свой контроль президент США