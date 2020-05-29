В Хабаровске оштрафуют жителя Хакасии за курение на борту самолета

ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Житель Хакасии заплатит административный штраф за курение на борту самолета, летевшего из Красноярска в Хабаровск, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что один из пассажиров самолета, следовавшего по маршруту "Красноярск-Хабаровск", курил на борту воздушного судна. Рейс встретили транспортные полицейские и сопроводили в дежурную часть 30-летнего жителя республики Хакасия.
"В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Мужчине грозит административный штраф", - говорится в сообщении.
Согласно административному кодексу, максимальный штраф за это правонарушение 1,5 тысячи рублей.
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