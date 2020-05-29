В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов

"В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 21 летательный аппарат… В частности, 11 самолётов и вертолётов представят морскую авиацию ТОФ. Пролёт над городом осуществят пары дальних противолодочных самолётов Ту-142 и самолётов Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС", - говорится в сообщении.