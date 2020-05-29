В параде во Владивостоке примут участие свыше 20 самолетов и вертолетов

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Свыше 20 самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа будут задействованы в воздушной части парада Победы во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что отложенный из-за коронавируса парад в Москве, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт 24 июня. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт во Владивостоке также 24 июня на улице Светланской. Тихоокеанский флот уже возобновил подготовку к параду.
"В воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 21 летательный аппарат… В частности, 11 самолётов и вертолётов представят морскую авиацию ТОФ. Пролёт над городом осуществят пары дальних противолодочных самолётов Ту-142 и самолётов Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27ПЛ и Ка-27ПС", - говорится в сообщении.
Для участия в совместном воздушном параде армия ВВС и ПВО Восточного военного округа подготовит четверку высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, четыре истребителя Су-35С и ударные вертолёты Ка-52. Авиация пролетит параллельно улице Светланской, где пройдёт наземная часть парада, на высоте от 300 до 500 метров.
Совместные тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать с середины июня, до этого летчики проведут частные тренировки.